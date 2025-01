Calcio Serie A | Venezia-Inter 0-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.58 Successo di misura dell'I lagunari colpiscono un palo. Nerazzurri avanti già al 16', quando Lautaro raccoglie un'imbucata e scarica in porta; Stankovic respinge,ma Darmian è pronto al tap-in.in controllo totale, pur senza spingere più di tanto a caccia del raddoppio. Il prodigio di Sommer sul colpo di testa ravvicinato di Doumbia a inizio ripresa accelera la partita.Frattesi calcia addosso a Stankovic in uscita.Busio controlla in area e centra il palo (73').Nel recupero,tiro centrale di Pohjanpalo.