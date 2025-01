Quifinanza.it - Attacco hacker russo all’Italia: colpiti siti di banche, porti e aziende

Leggi su Quifinanza.it

Glifilorussi che si nascondono sotto la sigla di NoName057(16) l’hanno rifatto: a sole 24 ore dall’ultimoinformatico, sono tornati a colpireweb italiani visitati ogni giorno da decine di migliaia di persone.I russi hanno colpito(Intesa Sanpaolo, Monte Paschi, Gruppo Bcc Icrea),(Vulcanair), enti di gestione idrica (Acque Veronesi) e(Taranto e Trieste). Sottoè finito anche il Sinfomar, la piattaforma informatica per la gestione del traffico navale.PunizioneMa non è tutto: per la prima volta i russi di NoName057(16) si sono “convenzionati” con i filopalestinesi del gruppoAlixsec, che nella mattinata di domenica 12 gennaio ha preso di mira, paralizzandoli, idi Olidata, Skillbill e Zucchetti. La lista dei bersagli è poi stata diffusa sui canali Telegram del collettivo.