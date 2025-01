Anteprima24.it - 19enne morto dopo inseguimento, il padre dopo gli scontri di ieri: “Per mio figlio fate solo cortei pacifici”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Quando ci sono persone che fanno manifestazioni per chiedere giustizia e verità per mio, non devono fare casino né cose brutte. Per favore,manifestazioni con calma, nelle quali si cammina e basta, pacifiche”. Così Yehia Elgaml,di Ramy, commentando glidineiorganizzati a Roma e Bologna in memoria dello scorso 24 novembre in scooter durante uncon i carabina Milano. L’uomo ha poi espresso “fiducia” nella Repubblica italiana e nel presidente Sergio Mattarella: “Viviamo sotto il suo ombrello”, ha detto, “nongli italiani, ma anche gli immigrati e gli stran”. Ribadendo il suo amore per l’Italia, Yehia Elgaml ha poi ricordato che “c’è qualche carabiniere sbagliato, ma gli altri sono bravi.