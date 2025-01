Inter-news.it - Zielinski ritrova la titolarità con l’Inter: a Venezia si verifica una coincidenza!

Henrik Mkhitaryan si ferma e Piotrsale in cattedra. In-Inter il polacco è destinato a una maglia da titolare, facendo registrare una particolare.MINUTAGGIO E– È nelle Coppe che Piotrha trovato maggior spazio per ora. Anche se in campionato il calciatore polacco ha giocato numerosi scampoli di partita, analizzando i numeri dellesi evince che Simone Inzaghi ha preferito impiegarlo dal primo minuto soprattutto in Champions League. Senza dimenticare, poi, i novanta minuti in Coppa Italia, nell’unica gara della competizione cheha disputato finora. Contro il, però, il polaccouna chance importante anche in campionato, generando così una curiosae la stranadi-InterDOPO DUE MESI – L’infortunio di Henrik Mkhitaryan e la situazione di Davide Frattesi permettono adi ritagliarsi un importante spazio in-Inter.