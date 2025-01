Ilrestodelcarlino.it - Vaccinazione antinfluenzale, superate le 155mila iniezioni

Continuerà anche nei mesi di gennaio e febbraio la campagna vaccinale. In vista del picco, previsto nelle prossime settimane, l’Azienda USL di Modena ricorda, a chi non l’avesse ancora fatto, l’importanza di vaccinarsi per proteggersi dalle complicanze più gravi della malattia. Secondo gli ultimi dati disponibili (aggiornati al 7 gennaio) ad oggi sono state somministrate oltredosi, di cui oltre 140mila effettuate presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e Pediatri, che si confermano il canale principale di adesione insieme alle farmacie (l’elenco aggiornato di quelle aderenti alla campagna è disponibile sul sito della Regione Emilia-Romagna), altro presidio fondamentale sul territorio. Per quanto riguarda i minori di 14 anni, sono oltre 9mila quelli che hanno aderito alla campagna vaccinale fino ad oggi.