Ilgiorno.it - Topi di appartamento in azione. I ladri prendono di mira le ville. Cinque le abitazioni ripulite

La modalità è sempre la stessa: aspettare che diventi buio e avvicinarsi a case isolate o, comunque, dove le luci spente farebbero intuire non vi sia nessuno all’interno, forzare una porta o una finestra, entrare e arraffare in fretta e furia ciò che si trova, meglio se di valore. Stavolta è accaduto a Talamona, nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa, in una zona residenziale del paese alle porte di Morbegno tra via Provinciale e via Ceresola e in via Coseggio di sotto, nella parte alta. Posti tranquilli, belle casette colorate, molte anche di recente costruzione, dove mai prima d’ora si erano verificati fatti di questo tipo e che invece ihanno preso diper mettere a segno benfurti in altrettantenel giro di due ore scarse. Non particolarmente ingente il bottino, a detta dei Carabinieri di Morbegno guidati dal luogotenente Antonio Sottile che stanno indagando su quanto accaduto in seguito alle denunce presentate dai proprietari delle case "visitate".