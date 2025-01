Scontro tra furgoni, muore 78enne. Due i feriti gravi

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, unotraha provocato l’ennesima vittima di incidente stradale sulle nostre strade. L’ennesimo tragico sinistro si è verificato a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi e ha causato il terribile bollettino medico di un morto e due. Non ce l’ha fatta, purtroppo, un uomo di 78 anni, residente a Grottaglie, in provincia di Taranto. Lo schianto si è verificato nel comune brindisino, esattamente lungo la strada che da Francavilla conduce a Sava. Per cause ancora tutte da chiarire e ricostruire, un furgone Ford Transit si é scontrato con uno Citroen Jumper e le conseguenze sono statessime.tra, un morto e dueLa vittima viaggiava sul lato passeggero del primo mezzo.