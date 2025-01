Oasport.it - Scherma, Foconi concede il bis e trionfa anche a Parigi

Continua la stagione eccezionale di Alessio. Dopo la vittoria a Takasak, il fiorettista azzurro conquista un altro successo in Coppa del Mondo a. Si tratta della decima affermazione in carriera, se si sommano le sette in Coppa e le tre nel Grand Prix. Una vittoria arrivata al termine di una splendida finale per, che ha battuto per 15-10 l’americano Alexander Massialas. Un successo che saun po’ di rivincita per, che qualche mese adurante i Giochi era stato protagonista in negativo nella finale a squadre con un blackout improvviso per un campione del suo calibro.In semifinale il ternano ha superato con autorità lo spagnolo Carlos Llavador per 15-10, aprendosi la strada verso la finale. Il fiorettista iberico si è invece consolato, salendo comunque sul gradino più basso del podio insieme al ceco Alexander Choupenitch, battuto per 15-13 da Massialas.