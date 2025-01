Biccy.it - Sanremo, i co-conduttori: “Tre hanno firmato e tre quasi certi”

Sui co-del prossimo Festival disi è detto e letto di tutto, in questi giorni sono usciti fuori anche dei nomi improbabili come Milly Carlucci e Barbara d’Urso, mentre uno dei personaggi dati peraccanto a Carlo Conti ha smentito la sua presenza. Serena Rossi infatti ha rivelato: “Ho letto quello che dicono. Non ne so nulla. Giuro, non midetto niente Se mi farebbe piacere esserci? Certo, sarebbe molto bello, ma non so nulla”.La scorsa settimana un noto quotidiano ha fatto sapere che sul palco del Teatro Ariston sarebbe arrivata anche Katia Follesa, ma l’agenzia di stampa La Presse ha rivelato che la sua partecipazione sarebbe saltata per un mancato accordo. Stamani però Giuseppe Candela de Il Fatto Quotidiano ha ha assicurato che Katia ci sarà!LaPresse parla di Katia Follesa saltata.