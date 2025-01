Anteprima24.it - Provincia, Fratelli d’Italia: “Azzerare le deleghe, il presidente prenda atto della realtà”

Tempo di lettura: 3 minuti“Laha bisogno di una amministrazione unitaria, di un governo collegiale e non di accordi politici o di partito. Inoltre,accoglie positivamente le dichiarazioni del partito democratico che chiede l’azzeramento delleassegnate dalLombardi, un passo necessario per avviare una gestione realmente collegiale dell’amministrazionele”. È quanto si legge in una notafederazionele diSannio, in merito agli ultimi sviluppicrisi politica alla Rocca dei Rettori. “Siamo d’accordo con l’idea dilee ripartire su basi condivise – continua FdI. Ildeve prendereche non esiste più una maggioranza autosufficiente e l’unica via d’uscita è un governo collegiale che coinvolga tutti e dieci i consiglierili.