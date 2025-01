Omicidio nel deposito della cartiera convalidato il fermo di un 50enne | è in carcere

Leggi su Corrieretoscano.it

LUCCA – Non ha risposto, né dato la sua versione dei fatti, davanti al Gip del tribunale di Lucca, in sede di udienza di convalida del, ilMarian Pepa, che si è presentato alla caserma dei carabinieri di Lucca per autoaccusarsi dell’dell’imprenditore di 52 anni Artan Kaja. Assistito dall’avvocato di fiducia ha deciso di avvalersifacoltà di non rispondere, lasciando aperti tutti i dubbi circa la dinamica dell’episodio mortale avvenuto lo scorso 7 di gennaio. Tecnicamente, questo sarebbe emerso, la sua non è tecnicamente una confessione. Ripete, infatti, fin dal momento in cui si è consegnato alle forze dell’ordine, di ritenersi il responsabilemorte di Kaja, ma senza spiegare né come è successo né dove è nascosta la pistola usata per colpirlo. Altre informazioni sulla dinamica dell’sono attesa la prossima settimana dall’autopsia, affidata dal pubblici ministero Lucia Rugani al medico legale Ilaria Marradi.