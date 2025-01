Spazionapoli.it - Napoli-Verona, assenza dell’ultim’ora: Conte dovrà fare a meno di un titolarissimo

calcio notizie-per ilcontro ilha annunciato che unnon ce la farà.La conferenza stampa diha offerto molteplici spunti di riflessione, a partire dalla situazione Kvaratskhelia. L’allenatore ha confermato come tutte le notizie nell’aria fossero realtà: il georgiano ha chiesto la cessione al club. Senza nascondere un po’ di delusione per l’accaduto, l’allenatore ha provato a ricordare comunque a tutto l’ambiente che il focus debba rimanere il campo e la prossima partita contro l’Hellas, avversaria che gli azzurri affrontarono alla prima di campionato perdendo per 3-0.annuncia un assenteRiguardo al prossimo match, quindi, l’allenatore ha anche delineato come è la situazione a livello di infortuni.