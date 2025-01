Motociclismo Africa Eco Race | Cerutti e Aprilia Tuareg trionfano per il secondo anno di fila

Leggi su Sportface.it

Jacopoe TeamRacing ottengono il successo dell’Eco2025. L’italiano ha conquistato il titolo con la vittoria dell’undicesima tappa, che si è snodata in Senegal tra Nouakchott e Mpal. Il rally-raid è giunto al termine, con i partecipanti che attendono la passerella trionfale di domenica 12 gennaio con il traguardo fissato al Lago Rosa, come da tradizione., classe 1989 e già vincitore della decima tappa, ha ribaltato la classifica nel corso della gara odierna. Il pilota è arrivato al traguardo con 35” di vantaggio sulclassificato, vincendo il rallyno per ilconsecutivo. Nel 2024,aveva portato la bandiera italiana in cima il podio dopo tre decenni di digiuno. Il binomiosi dimostra, ancora una volta, quello da battere.