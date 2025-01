Formiche.net - Lo Spirito di Shanghai. La Sco cinese tra narrazione e interessi strategici (anti Occidente)

LaCooperation Organization (Sco) è diventata un pilastro della strategia revisionistae russa, unendo sicurezza, economia e diplomazia in una piattaforma che mira a presentarsi come alternativa alle alleanze occidentali — su tutte la Nato. Pechino e Mosca promuovono la Sco come un’organizzazione inclusiva, non ideologica e orientata alla cooperazione pacifica, in netto contrasto con l’Alleanza Atlca, che viene dipinta come obsoleta e basata su una mentalità da Guerra Fredda (questo è uno storico claim, con cui Pechino intende dimostrare che l’ne vuole impedire lo sviluppo secondo una schema già utilizzato, contro Mosca).Stando a questa, la Sco “trascende l’idea obsoleta dello scontro di civiltà, la mentalità da Guerra Fredda e la logica a somma zero, nonché il vecchio paradigma di formare cerchi esclusivi”, offrendo un modello fondato su “una pagina completamente nuova sulle relazioni internazionali”, ha detto martedì il portavoce del ministero degli Esteri