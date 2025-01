Quotidiano.net - Lite in piazza per una ragazza, 21enne ucciso a colpi di pistola. Fermato un ventenne che confessa

È un delitto maturato nella sfera personale quello sfociato giovedì pomeriggio in una sparatoria a Catania. Ad uccidere Giuseppe Francesco Castiglione, 21 anni, è stato un, Calogero Michael Romano, ex compagno dell’attuale fidanzata della vittima. Dalla relazione tra ile la giovane era nato un bambino. Ci sarebbe stato un incontro tra i due che hanno animatamente discusso sulla nuova relazione. Durante la discussione l’assassino ha impugnato unadi piccolo calibro, una 6,35, e avrebbe esploso contro il ‘rivale’ almeno sei. Soccorso dal 118, ilè stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Garibaldi Centro dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ma nella notte le sue condizioni si sono aggravate ed è morto ieri. Il 20enne, reo confesso, è statodalla Mobile.