Questa mattina il gruppo dinoto come NoName057(16) ha lanciato una devastante offensiva contro numerosiweb governativi e istituzionali. Gli attacchi, caratterizzati da una serie di operazioni DDoS (Distributed Denial of Service), hanno causato disagi significativi e interruzioni temporanee di servizi cruciali per la cittadinanza.La motivazione dell’L’iniziativasi è concretizzata dopo la visita del presidente ucraino Volodymyrin Italia, durante la quale ha incontrato il primo ministro Giorgia Meloni. In questo incontro, Meloni ha confermato l’impegno dela sostenere Kiev nel suo conflitto contro la Russia, sottolineando l’obiettivo di una “pace giusta e duratura”. Questa posizione politica ha suscitato l’ira dei cybercriminali, che hanno espresso il loro dissenso attraverso i canali di Telegram, accusando Meloni di trascurare la sicurezza informatica italiana a favore di interessi geopolitici internazionali.