Quotidiano.net - L’Austria e l’ombra del primo cancelliere di estrema destra dalla Seconda guerra mondiale. Gli scenari

Vienna, 11 gennaio 2025 – Con Herbert Kickl in testa per diventaredel, l’Unione europea si sta preparando all’ascesa di un altro leader nazionale di. Kickl, che diventerebbe illeader austriaco di, non ha mai nascosto la sua ammirazione per ilministro ungherese Viktor Orbán, ed è plausibile che seguirà una strategia simile alla sua: avvicinarsi al Cremlino, scontrarsi con il mainstream dell'Ue e perseguire politiche dure in settori come l'immigrazione. Elezioni in Germania, l’AfD candida la Weidel: “Frontiere blindate”. Scholz nominato dal Spd: “Siamo a un bivio” Se il suo Partito della Libertà (Fpö) salirà al governo, significherà che una parte considerevole dell'Ue, dall'Ungheria all'Austria, fino alla Slovacchia delministro Robert Fico – e potenzialmente fino alla Repubblica Ceca, dove l'exministro Andrej Babiš è in testa nei sondaggi in vista delle elezioni di ottobre – sarebbe favorevole alla Russia a tre anni dall'invasione su larga scala dell'Ucraina.