Integratori di vitamina C | come e quali scegliere

LaC è una delle molecole più famose al mondo e viene sempre tirata in ballo quando si parla di difese immunitarie e prevenzione dei malanni di stagione. E’ realmente così? Sicuramente l’acido ascorbico (C) è una molecola essenziale, che il nostro corpo non è in grado di produrre da solo e, per questo, deve essere introdotta attraverso gli alimenti. Alcune volte, però, la dieta è povera di agrumi, kiwi e altri alimenti vegetali ricchi di taleidrosolubile e per questo diventa necessaria l’assunzione die supplementazioni specifiche. In questo articolo del magazine di DiLei verranno analizzate le caratteristiche dellaC, le sue proprietà e controindicazioni e una selezione dei miglioriin commercio.diC:sceglierliun integratore a base di acido ascorbico può sembrare complesso, ma in realtà basta seguire delle semplici linee guida:Cos’è laC: si tratta di una molecola essenziale e solubile in acqua, normalmente presenti in agrumi, kiwi, fragole, peperoni e altri alimenti di origine vegetale.