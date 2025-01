Ilrestodelcarlino.it - Impianti di biometano, Comune "assente": rinvio

L’iter procede, lungo e inesorabile, per la questione dell’impianto a, doppio, a San Paterniano di Osimo. Ieri in Regione la seconda conferenza dei servizi per esplorare l’ultima documentazione presentata. Sarebbero state palesate almeno tre criticità del progetto in altrettanti ambiti, quello relativo alla viabilità, all’aspetto idrogeologico e dal punto di vista urbanistico (in particolare, per quest’ultimo, non sarebbe conforme al Piano urbanistico comunale e al Piano paesaggistico ambientale regionale). Tutte motivazioni, secondo il comitato di cittadini che sta dando battaglia, che basterebbero al(presente per tramite il Dipartimento del Territorio dopo il commissariamento) per battersi e dire no. Per procedere con eventuali autorizzazioni infatti servirebbero tutti i pareri favorevoli.