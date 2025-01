Amica.it - I grandi numeri di “Diamanti” di Ferzan Ozpetek

Leggi su Amica.it

(askanews) – Una clip per celebrare il successo al cinema di Diamanti diche è diventato il film italiano più visto del 2024, conquistando in poco tempo il cuore di 1,5 milioni di persone.Il film, uscito al cinema il 19 dicembre con Vision Distribution, ha totalizzato finora 10.915.067 euro d’incassi ed è il più grande successo dial botteghino, scavalcando La finestra di fronte che nel 2003 realizzò 10.800.000 euro. Diamanti è anche il secondo maggiore incasso per un film italiano nel periodo post-pandemia, dietro a C’è ancora domani di Paola Cortellesi (37 milioni di euro distribuito sempre da Vision Distribution).GUARDA LE FOTO, le foto di una vita tra set, amici e palcoscenico Ambientato nel presente e negli Anni 70, il film racconta fatti di vita e vicende amorose di un gruppo di donne che ruota attorno a una grande sartoria di cinema diretta da due sorelle tanto diverse quanto legate.