Alice Weidel è la candidata cancelliera di Afd | Blinderemo i confini della Germania Musk condivide la diretta del congresso su X

La leader di Afdè ufficialmente ladel partito in vista delle elezioni indel 23 febbraio 2025. La scelta è avvenuta nel corso deldi Alternative für Deutschland, tenutosi oggi a Riesa, in Sassonia. L’evento, iniziato con un ritardo di due ore a causa delle proteste contro il partito di estrema destra, è stato trasmesso insu X dalla stessache pochi giorni fa è stata protagonista di una conversazione sul social con Elon. L’imprenditore sudafricano ha a sua volta condiviso lo streaming facendo crescere vertiginosamente il numero degli spettatori mentre dal cancelliere uscente Olaf Scholz sono piovute critiche per l’influenza chesta avendo sulla scena politica tedesca.Ildi Afd, 400 mila spettatori grazie aGrazie alla visibilità offerta da, ad assistere online alle oltre tre ore di evento sono stati più di 400 mila spettatori.