Ilfattoquotidiano.it - Zanzibar, il paradiso in inverno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilè un’isola, si chiama. Questa perla al largo delle coste della Tanzania, a cui appartiene amministrativamente, si distingue per la sua unicità. Un intreccio di culture hanno contribuito a creare un’identità intrigante, storia di incontri e tradizioni che qui hanno trovato radici e nuovi slanci. La cultura swahili è la fusione di influenze arabe, persiane e bantu, e Unguja, come la chiamano i locali, è caratterizzata da profumi di terre lontane, tesori importanti or sono, come chiodi di garofano, cannella, vaniglia, cardamomo, pepe nero, zenzero e noce moscata, oggi tra le produzioni più fiorenti al mondo, tanto da incoronarla come l’ “isola delle spezie”. Anche le piante dell’Asia e delle Americhe qui trovarono una nuova oasi, confondendosi con le palme endemiche che orlano spiagge da favola.