Ilfattoquotidiano.it - Virus Hmpv, 71enne ricoverato in terapia intensiva in Grecia. La figlia era stata in vacanza in Cina

I medici, gli scienziati e anche le istituzioni – come Oms e Ue – rassicurano. Ilnon è un nuovoe non ci sono segnali di allarme. Il metapneumo– segnalato incon un aumento di casi del tutto normale in considerazione della stagione – ha fatto registrare il primo caso grave ina Salonicco. A risultarne positivo un uomo di 71 anni, già affetto da malattie pregresse, che attualmente ènel reparto didell’ospedale Papanikolou di Salonicco. Ladel paziente – secondo la stampa locale – ha trascorso le vacanze natalizie in. Al suo rientro avrebbe iniziato a manifestare lievi sintomi ma sia lei che sua madre sono guarite nel giro di poco senza problemi, presentando una semplice influenza. Il papà, invece, per il suo quadro clinico già compromesso, avrebbe sviluppato sintomatologie più gravi, rendendo necessario il trasferimento in ospedale.