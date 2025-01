Tpi.it - Ucraina, Donald Trump: “Sto preparando un incontro con Vladimir Putin”

Il presidente eletto degli Stati Unitiha annunciato che stauncon il capo di Stato russoper “porre fine” alla guerra in.“Vuole che ci incontriamo e siamo in procinto di organizzare l’”, ha dichiaratoalla stampa prima di riunire i governatori repubblicani nella sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. “Il presidentevuole che ci incontriamo, lo ha anche detto pubblicamente e dobbiamo porre fine a questa guerra, che è un vero spreco”, ha aggiunto il miliardario.Durante la consueta conferenza stampa annuale del 19 dicembre scorso, in cui si era anche detto disponibile ad avviare negoziati con Kiev, anche se con diverse riserve considerate inaccettabili dall’aveva dichiarato di essere pronto a incontrare“in qualsiasi momento”.