Abruzzo24ore.tv - Trenitalia: sciopero domenica 12 gennaio, a rischio i treni regionali

Pescara - Possibili cancellazioni e variazioni per i collegamenti locali. Frecce e Intercity garantiti regolarmente durante le otto ore di agitazione. Unodel personale mobile della Direzione Regionale Abruzzo diè stato indetto per12, dalle ore 9:00 alle 17:00. La mobilitazione è stata proclamata dalle segreteriedi Filt, Fit, Uilt, Fast e Orsa, coinvolgendo principalmente iin Abruzzo e nelle aree limitrofe. Le Frecce e ia lunga percorrenza, compresi gli Intercity, non subiranno variazioni e garantiranno un servizio regolare. Tuttavia, per ipotrebbero verificarsi cancellazioni o modifiche agli orari, con possibili ripercussioni anche nei periodi immediatamente precedenti e successivi all’agitazione.informa che ulteriori dettagli sui servizi minimi garantiti durante losono disponibili attraverso i propri canali digitali, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.