Tre squadre di bodyguard (composte da attori comici) in gara per scortare sul red carpet il vip di turno

Novità di inizio anno, Red– Vip al tappeto è un nuovo show di Prime condotto da Alessia Marcuzzi in compagnia delle voci sarcastiche della Gialappas Band. Diviso in quattro puntate e in tredi(tutti celebri) alle prese con un vip da proteggere elungo un percorso pieno di esilaranti ostacoli, il gioco mescola ironia, azione e sfide esilaranti. Un gioco spensierato e originale con il quale Marcuzzi torna alla conduzione dopo un paio d’anni di pausa. Alessia Marcuzzi prova lo skin icing, trattamento fai da te per la pelle del viso X Leggi anche › Alessia Marcuzzi si racconta: «Tengo insieme varie famiglie ma sono felicemente single» Red– Vip al tappeto, come funziona il game show in quattro puntate su Prime VideoIn questo nuovo format di successo creato da Nippon TV, uno show con un meccanismo tanto semplice quanto efficace.