Tajani in Siria | Vogliamo rilanciare la cooperazione economica tra i nostri Paesi

(Agenzia Vista) Damasco, 10 gennaio 2025 "Abbiamo un ambasciatore qui eessere vicini al popolono e sostenerlo in tutti i settori. Noilatra Italia ee siamo pronti a farlo in settori cruciali come l'energia, l'agricoltura e la salute. Anche a livello culturalecollaborare, ho proposto per esempio una collaborazione tra università. Il dialogo interculturale è fondamentale per la stabilità e la pace. Siamo 2con una grande storia alle nostre spalle e abbiamo una comune cultura mediterranea" così il Ministrodurante la sua visita istituzionale a Damasco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev