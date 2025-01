Sport.quotidiano.net - Sinner, udienza al Tas il 16 e 17 aprile per il caso Clostebol

Losanna, 10 gennaio – Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha fissato le date per l'per la procedura arbitrale Agenzia mondiale antidoping contro Jannik. Il procedimento si svolgerà a porte chiuse il 16 e 17presso la sede del Tas di Losanna in Svizzera. "Nessuna parte interessata ha richiesto un'pubblica: questa quindi si svolgerà a porte chiuse", ha precisato il Tas. "Janniknon è stato trattato diversamente dagli altri. Ogniè differente: la gente confonde spesso il processo con l'esito". Così Andrea Gaudenzi ha commentato così la vicenda del numero uno del mondo, che ora attende la decisione del Tas in seguito alla positività a una infinitesima quantità dinel marzo scorso. In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa australiana Aap, il presidente dell'Atp ha spiegato che il procedimento è stato svolto "secondo le regole".