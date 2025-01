Ilgiorno.it - Molestata a Capodanno. I pm: violenza collettiva: "Non è un caso isolato"

Leggi su Ilgiorno.it

La ventenne di Liegi, vittima con altri cinque amici, di una aggressione fisica e sessuale la notte diin piazza Duomo a Milano, ha deciso di metterci la faccia per rafforzare il significato della sua denuncia che verrà formalizzata stamattina davanti agli agenti della squadra mobile di Milano, in trasferta a Liegi. La giovane si chiama Laura Barbier e la notte del 31 festeggiava sulla piazza, in un punto preciso della Galleria, che lei è stata in grado di indicare, avrebbe subito laper la quale dice: "Mi sono sentita morire". La procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, che hanno ritenuto la storia raccontata dalla Barbier credibile fin da subito, dopo l’esito dei primi accertamenti condotti sulle telecamere di sorveglianza, sono convinte che si tratti di episodi con molte analogia a quelli che si sono consumati, negli stessi luoghi, tre anni fa.