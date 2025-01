Pronosticipremium.com - Milan-Cagliari, il pronostico di Serie A: effetto Conceicao, occhio a Leao

20ª e prima giornata di ritorno inA in questo weekend di inizio gennaio, che vedrà il programma al completo dopo quello ridotto della settimana scorsa, causa Supercoppa Italiana. Dall’Arabia è tornato con il trofeo in mano il nuovodi, pronto ora a risollevare la testa anche in campionato. A San Siro, sabato 11 gennaio alle 20:45 subito dopo il derby di Torino, sfida ad unche cerca punti salvezza, ma i rossoneri non possono permettersi passi falsi, per non perdere il treno Champions League.Va da se che l’incredibile vittoria della Supercoppa Italiana, con le rimonte prima sulla Juventus e poi sull’Inter da 2-0 a 2-3, sia un iniezione di fiducia incredibile per i prossimi appuntamenti, con la squadra che sembra aver subito beneficiato dell’, arrivato in fretta e furia al posto di Fonseca.