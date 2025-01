Linkiesta.it - Mancano poche ore alla sentenza sul pagamento di Trump alla pornostar, la pena sarà “morale”

Dopo che ieri la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di rinviare lasu Donaldnella causa per la vicenda di Stormy Daniels, il verdetto del Tribunale di New York è questione di ore. L’attrice porno aveva infatti ricevuto dall’avvocato Michael Cohen 130.000 dollari per il suo silenzio.aveva chiesto al più importante organo giudiziario degli Stati Uniti di annullare il pronunciamento, ma i nove giudici della Corte Suprema si sono espressi con cinque voti contro quattro, e l’ultimo tentativo del presidente eletto di impedire la condanna è stato respinto.Donaldè stato messo alle strette dal giudice Juan Merchan lo scorso maggio con la condanna per 34 capi di imputazione relativi al reato di falsificazione di documenti nel quadro di una condotta volta a insabbiare le prove e a influenzare il risultato delle elezioni presidenziali del 2016, vinte dacontro Hillary Clinton.