Lanazione.it - Lutto a Siena, è scomparsa la professoressa Arianna Goracci

Leggi su Lanazione.it

, 10 gennaio 2025 –e profondo cordoglio aper ladella, docente e psichiatria dell’Aou Senese. “L’Aou Senese – scrive in una nota – esprime profondo cordoglio per la prematuradella, stimata psichiatra dell’Aou Senese. Laè stata una professionista di grande competenza e umanità, un punto di riferimento per pazienti, familiari, colleghi, giovani medici in formazione e studenti. Ha dato un fondamentale contributo alla crescita delle attività della Psichiatria senese, sia come medico che come docente. Tutto l’ospedale si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le hanno voluto bene”.