Oasport.it - L’onestà di Tsitsipas: “Non avrei dovuto vincere con Sinner a Montecarlo, ero stato fortunato”

Leggi su Oasport.it

Reduce da una stagione negativa, in cui è uscito dalla top10 del ranking mondiale, Stefanosvuole rialzare la testa nel 2025 e punta ad un buon risultato già in occasione degli Australian Open. Il greco vanta una finale a Melbourne, persa in tre set contro Novak Djokovic due anni fa, ma ad oggi un obiettivo realistico sarebbe quello di raggiungere i quarti.ha deciso di ultimare la preparazione in vista dell’Happy Slam partecipando questa settimana all’Opening Week, una serie di esibizioni a scopo benefico in programma sui campi che ospiteranno il primo Major della stagione. Nell’ultimo test, andato in scena oggi, il 26enne ellenico ha perso in due set contro il numero 1 al mondo Jannikper 6-3 7-6.Intervia fine partita dall’ex giocatrice tedesca Andrea Petkovic, il numero 12 ATP è tornato a parlare della controversa vittoria sunella semifinale di2024 (l’ultimo scontro diretto ufficiale tra i due): “Sinceramenteanche perdere quella partita a, c’èl’errore del giudice di linea e del giudice di sedia.