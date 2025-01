Ilfattoquotidiano.it - L’ipotesi delle molestie collettive per gli abusi di Capodanno in piazza Duomo, cos’è il Taharrush gamea

, si chiama così il fenomeno che è stato registrato aTahir, al Cairo, passando per Colonia nel 2015 e fino ad arrivare all’India: il termine designa una molestia sessuale di massa nei confronti di una donna che può anche sfociare in uno stupro.della procura di Milano è che quanto è successo inla notte dia una studentessa di Liegi e ai suoi amici, a Milano, siano da catalogare come e “” in segno di disprezzo per le donne. Una replica del fenomeno di due anni fa e, quindi, che le aggressioni fisiche e sessuali. L’indagine è ancora a carico di ignoti ma si indaga per violenza sessuale di gruppo ed aperta dopo l’intervista rilasciata a un giornale belga online dalla ragazza che, come ha raccontato, si è ritrovata a vivere con i suoi compagni di università una esperienza da “incubo”.