Leonor di Spagna sale con nonchalance sull’albero della nave | che lupo di mare!

Tra poche oredisalperà da Cadice per un’esperienza inche durerà cinque mesi. È arrivata nella città andalusa mercoledì scorso per prepararsi, con qualche giorno di anticipo, al lungo viaggio che dovrà affrontare sulla-scuola Juan Sebastián Elcano. Saranno cinque mesi particolarmente intensi per la figlia di re Felipe eregina Letizia. E anche se molto imparerà a bordo, in questi giorni la principessa non ha perso tempo e si è messa a seguire un corso di formazione introduttivo per apprendere le basivita sulla-scuola., insomma, non è una principessa che si fa servire e riverire, anzi. Poche ore dopo aver messo piede sulla Juan Sebastián Elcano, già si arrampicava – e con che mastrìa! – sull’albero maestro.