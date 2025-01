Leggioggi.it - Le nuove tabelle ACI 2025 per calcolare i Fringe benefit e rimborsi Km delle auto aziendali

Sono in vigore leACIperchilometrici nell’ambito dei, con alcune novità. La Gazzetta ufficiale del 30 dicembre ospita il nuovo calcolo dei costi chilometrici ripartito per tutte le tipologie diveicoli, concessi in uso ai dipendenti di aziende. Inoltre, dal 1° gennaiosono anche cambiati i calcoli dei, che d’ora in poi verranno effettuati per alimentazione dei veicoli (non più per emissione di co2) e sulla base dipercentuali di conteggio. Ecco le novità e leACI. Per i dettagli sulle regole in tema di welfare per dipendenti consigliamo il libro Welfare aziendale &, aggiornato alla Legge di bilancioIndice Cosa sono iconKMACI: novità sul calcoloLeACICosa sono iconKM Iconchilometrici sono compensazioni legate all’uso di un veicolo aziendale, concesso in uso promiscuo ai dipendenti, per scopi personali oltre che professionali.