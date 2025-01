Bergamonews.it - Il 2025 debutta con due storici addii: chiudono l’Australian Pub di Mozzo e l’Evolution Café di Paladina

Il nostalgico epilogo di duelocali, luoghi di inestimabili ricordi per generazioni di giovani bergamaschi. A pochi giorni di distanza chiuderanno i battentiPub diCafè di, entrambi situati lungo la statale Almè-Dalmine.Il pub diha annunciato via Instagram per venerdì 10 gennaio l’ultima serata dopo 27 anni di attività. Per quasi tre decenni meta preferita di molti giovani brembani, la storica birreria è ricordata tra le altre cose per il suo jukebox: inserendo una piccola moneta gli avventori potevano ascoltare capolavori musicali di ogni tempo.Al suo posto sembra che sia in dirittura d’arrivo l’apertura di un nuovo locale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Australian PubXXXX (@australianpub) Sabato 18 gennaio sarà invece l’ultimo giorno di attività della discoteca di, luogo di ritrovo in 21 anni di migliaia di giovani bergamaschi: l’unico locale notturno ancora aperto in Val Brembana – dopo una serie di chiusure storiche tra Zogno, Piazza Brembana e Serina – rimane il Grizzly di Foppolo.