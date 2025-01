Piperspettacoloitaliano.it - Gregorio in Un Passo dal Cielo 8, che fine ha fatto e perché non c’è più

Abbiamo conosciuto tutti il personaggio diMasiero nella settima stagione di Undal. Il ruolo è stato interpretato da Leonardo Pazzagli.è un artigiano che crea bellissime opere d’arte con il legno lasciato dalle intemperie. La sua vita prende una svolta drammatica con la tragica morte di sua moglie, Roberta, che diventa un punto centrale della trama della serie. Ma chehanon c’è piùin Undal8.Chehanon c’è piùin Undal8 ?, ancora in lutto per la perdita della moglie Roberta, ha sviluppato uno stretto legame con Manuela mentre lavorano insieme per risolvere il mistero che circonda la sua morte. Tuttavia, nel finale di stagione, Manuela si ritrova divisa trae il misterioso Nathan.