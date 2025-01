Linkiesta.it - Gli incendi in California, e i miliardari che diventano migranti climatici

Sugliin, in particolare nell’area di Los Angeles, c’è un aspetto da chiarire immediatamente: trenta o cinquant’anni fa, in uno scenario climatico non così estremo, le conseguenze delle fiamme sarebbero state molto meno distruttive. Un singoloo può essere causato dall’uomo o da un fulmine, ma la sua propagazione dipende anche, e soprattutto, dalle condizioni del territorio. Ladel Sud è nelle morse di una siccità strutturale. Il cocktail tra vegetazione secca, vento forte e temperature più calde rispetto alla norma ha permesso alle fiamme di espandersi a una velocità forse mai vista in quella zona, uccidendo almeno cinque persone, incenerendo più di mille edifici e costringendo più di centomila residenti a evacuare. Le fiamme scoppiate a Los Angeles, spiega a Linkiesta il meteorologo e climatologo Giulio Betti, «sono del tutto anomale per il periodo.