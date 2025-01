Ilrestodelcarlino.it - Gara americana al ranch di Valentino Rossi: il vincitore è Luca Marini

Tavullia (Pesaro), 10 gennaio 2025 – E’ildell’Race, la primaad eliminazione che si è tenuta oggi pomeriggio aldia Tavullia, dove si è svolta la prima giornata della 100 chilometri dei Campioni. Colpo di scena invece per il padrone di casa,, che partendo dietro il fratello, all’ultima curva dellaè stato protagonista di una scivolata (ma si è comunque classificato terzo). Secondo ha chiuso quindi Franco Morbidelli, che in griglia di partenza era invece in terza posizione. “Ho preso un folle e sono caduto – ha commentato a caldoal termine della– però fortunatamente c’era solo Franco dietro di me e quindi sono comunque arrivato terzo sul podio. Non vincerò il salame come premio – sorride - ma porto a casa le costarelle”.