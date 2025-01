Tpi.it - Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Leggi su Tpi.it

su Rai 3, 10 gennaioè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 10 gennaio 2025.Ilriparte con un’inchiesta sull’eredità Agnelli, un caso di cui la trasmissione disi era già occupata nelle settimane precedenti. In particolare la prima puntata del nuovo anno torna ad affrontare l’annosa questione della residenza di Marella Agnelli, le dinamiche degli scontri all’interno della famiglia, fino ad arrivare al recente sequestro di documenti relativi alla Dicembre, la cassaforte di famiglia.