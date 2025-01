Iodonna.it - Come riconoscere e difendersi dai manipolatori emotivi?

“Era solo uno scherzo, non hai proprio senso dell’umorismo!”, “Se mi amassi davvero, faresti quello che ti chiedo”, “Nessuno ti capirà mai quanto ti capisco io”. Se queste frasi suonano un po’ “strane” è perché lo sono. Sono espressioni tipiche dei, ovvero di tutte quelle persone che manipolano emotivamente, anche con ricatti, l’altra persona, che sia partner, amico o amica, familiare. Fondamentale, in questi casi, èla situazione perché, essendo comportamenti molto subdoli, si può fare fatica a rendersi conto di essere manipolati. Saperlivuol dire rendersi conto della situazione e poterne uscire. Amore e coppia: 5 errori da non fare all’inizio di una storia X Leggi anche › Vita da single: i trend 2025 in amore di Tinder e Hinge, chi sonoPartendo da un identikit generico, il manipolatore emotivo può essere uomo o donna, anche se la letteratura evidenzia che la maggior parte delle volte sono uomini, che riesce a controllare i pensieri, le emozioni e i comportamenti dell’altra persona.