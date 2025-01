Quotidiano.net - BlackRock lascia l’alleanza per la finanzia climatica. Una brutta notizia per l’ambiente

Roma, 10 gennaio 2025 –, il più grande gestore patrimoniale al mondo, ha abbandonato l'alleanza globale di società di gestione che lavorano per raggiungere la neutralità carbonica, la Net Zero Asset Managers Initiative (Nzam) lanciata nel 2021. La decisione disegue quella di altri 6 grandi del credito. A luglio, l'iniziativa contava più di 325 membri, per un totale di 57,5 trilioni di dollari in asset in gestione. E ciò avviene nel giorno in cui sia Copernicus che la Nasa confermano come il 2024 sia stato l’anno più caldo della storia (almeno da quando si effettuano rilevazioni scientifiche) segnando per la prima volta un +1,5 gradi centigradi di media in più rispetto l’era preindustriale. La crisirimane e va avanti. Ma dopo la crisi energetica del 2022, le politiche climatiche non sono più di moda.