Attacco di nervi in confessionale Panico al Grande Fratello per la concorrente | è entrata per dire che se ne va

Leggi su Caffeinamagazine.it

Possibile nuovo abbandono al. Unaavrebbe manifestato l’intenzione di andare via, infatti nel corso della notte tra il 9 e il 10 gennaio avrebbe avuto una pesante crisi. Una situazione tutta da seguire con la massima attenzione e che potrebbe preoccupare Alfonso Signorini, che dopo Jessica perderebbe un’altra protagonista.Nella casa dellapotrebbe andare via, alla luce degli ultimi avvenimenti che l’hanno scossa profondamente. A parlarne è stato l’influencer Amedeo Venza, che sui suoi due profili Instagran ne ha parlato in maniera chiarissima. E ha anche lanciato un sondaggio tra i suoi follower.Leggi anche: “Scelta bomba su Javier”. Ilha deciso: lui lo scoprirà molto prestopotrebbe andare via: “Crisi in”Dunque, Venza ha scritto innanzitutto a proposito della possibilità che lavada via: “Nella notte unavrebbe avuto undi crisi in