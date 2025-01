Anticipazionitv.it - Amici registrazione 9 Gennaio 2025: classifiche, compiti e lacrime

Leggi su Anticipazionitv.it

La prima puntata di24 delsi è aperta con emozioni e tensioni. Laè avvenuta a Roma il 9. Ospiti illustri, gare intense e scontri accesi hanno caratterizzato l’episodio, che ha lasciato aperte molte questioni cruciali per gli allievi. Tra nuove esibizioni e polemiche, gli ultimi in classifica si preparano a sfide importanti che potrebbero decidere il loro futuro nel programma.: gli ospiti e le prime gare delMaria De Filippi ha inaugurato l’anno con ospiti eccezionali come Ermal Meta e giudici di prestigio. Ornella Vanoni, Dardust e Garrison Rochelle hanno valutato gli allievi con occhio critico. I concorrenti hanno presentato i loro inediti e nuove coreografie, portando in scena emozioni e tensioni. Leiniziali hanno già acceso il dibattito tra insegnanti e studenti, promettendo una stagione ricca di colpi di scena.