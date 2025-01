.com - “All’Ucraina pieno e costante sostegno dell’Italia”: parola di Mattarella a Zelensky

Leggi su .com

ROMA – “Le confermo la determinazioneha mantenere, inalterato econtro l’aggressione della federazione russa”. Lo dice il capo dello Stato Sergio, ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Volodomyr. “Lo facciamo per l’amicizia che lega Ucraina e Italia, per il rispetto delle regole della convivenza internazionale contro la pretesa di imporre con le armi la volontà a un altro Paese e- aggiunge- per la sicurezza dell’intera Europa”.Il presidente ucraino ha incontrato il presidente della Repubblica, nella sua trasferta italiana, all’indomani della visita a Palazzo Chigi alla premier Giorgia Meloni. E terminata l’udienza al Quirinale, in tarda mattinata sarà intervistato su Rainew24 in diretta dal direttore Paolo Petrecca, ospite del canale All News della Rai.