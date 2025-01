Ilrestodelcarlino.it - Abbattimento dei pini di Lido di Savio, i cittadini non ci stanno e depositano un reclamo

di(Ravenna), 10 gennaio 2025 – Continua a tenere banco la questione deididi. L’altro giorno il gruppo didenominato ‘Salviamo ididie Ravenna’ ha depositato unall'ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna ha respinto il loro ricorso d’urgenza finalizzato a scongiurare l’di 50 alb eri situati in viale Romagna adiche sono altresì stati condannati ad accollarsi le spese processuali. “Chiunque sa – osservanoche gli alberi garantiscono salute e benessere psicofisico, oltre a rappresentare ed ospitare biodiversità e ad essere strumento privilegiato per la lotta ai cambiamenti climatici. Considerazioni ovvie, condivise da tutti senza esitazione. Come sempre, però, quando dai proclami si passa alla pratica, accade l’inverosimile: le motivazioni più incredibili, supportate da paure ed insofferenza, vengono addotte per giustificare le stragi di alberi che imperversano ovunque, e anche il Comune di Ravenna si accoda senza batter ciglio.