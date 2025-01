Università dal Mur 18 mln agli atenei campani per lo sviluppo di progetti sul benessere psicologico

Leggi su Ildenaro.it

Il Ministero dell’e della Ricerca ha stanziato 1.810.000 euro alledellaa nell’ambito dell’Avviso Pro-ben 2024 per promuovererelativi aldegli studenti. Le risorse sono destinate ad un partenariato diil cui capofila è l’degli Studi di Napoli Federico II. I fondi nazionali dell’Avviso Pro-ben 2024 ammontano a 20.067.329,50 euro che si aggiungono ai 35 milioni del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per promuovere iniziative a favore dell’inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all’attivazione o al potenziamento di servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza. I finanziamenti mirano a consolidare la promozione di pratiche, modelli, servizi e strumenti per un’adeguata risposta a condizioni di fragilità emotiva, disagioe a favorire il contrasto alle dipendenze.