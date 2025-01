Tpi.it - Un passo dal cielo 8: il cast (attori) dell’ottava stagione

Undal8: ile personaggi)Qual è ilcompleto di Undal8, l’ottavadella popolare fiction in onda su Rai 1? Ci saranno le grandi conferme di cui il pubblico è a conoscenza come Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi) e Gianmarco Pozzoli (Huber Fabricetti), ma anche diverse new entry. La serie tv conferma ildellascorsa, con Giusy Buscemi che riprende il ruolo di Manuela Nappi, protagonista dalla settima. In passato, i protagonisti della serie sono stati Terence Hill (fino alla terza) e Daniele Liotti (dalla quarta alla sesta). Previste alcune new entry, tra cui Raz Degan, Alberti Malanchino ed Alice Arcuri. Alla regia troviamo Alexis Sweet (nel primo, secondo, terzo e sesto episodio) e Laszlo Barbo (nel quarto e quinto).