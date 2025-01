Tragico schianto tra auto e furgone muore 18enne

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quello che si è registrato pochi giorni fa, ancora un incidente mortale sulle nostre strade. Untrasi è verificato nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio, ed è costato la vita a un giovanissimo di appena 18 anni che era alla guida della sua Seat Ibiza. Il drammatico sinistro è andato in scena sulla Strada Vicinale Vecchia, esattamente nei pressi del Cimitero di Talsano, in provincia di Taranto, e ha visto coinvolti due veicoli. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare, infatti, un’, una Seat Ibiza, e unFord Transit, si sono scontrate violentemente e l’impatto è costato la vita al conducente della prima vettura che è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate a seguito dell’incidente.tra, conducente del secondo mezzo in OspedaleSul posto deltrasono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte delche era alla guida della Seat Ibiza.